الدفاع الجوي يكشف عن قرب دخول منظومات كشف راداري للعراق

2022/04/29 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الدفاع الجوي ،اليوم الجمعة، عن قرب دخول منظومات كشف راداري للعراق، فيما حددت ثلاثة إجراءات لتطوير الدفاع الجوي بمستوى الدول المتقدمة.

وقال قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي: إن “قيادة الدفاع الجوي تعمل على تطوير أحد جوانبها، حيث ستصل خلال الأشهر المقبلة منظومات الكشف الراداري الى العراق”.

وأضاف أن “هذه المنظومة سترفع من قدرات الدفاع الجوي”، مشيراً الى أن “هناك تعاقدات مستقبلية باتجاه منظومات أخرى”.

وتابع أن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد يدعمان تطوير منظومة الدفاع الجوي من ناحية التعاقدات والاستيراد”، مشيراً الى أن “الدفاع الجوي يحتاج الى دعم وإمكانيات لكي نصل الى مستوى الدول الإقليمية”.

وبين أن “التعاقد على منظومات الدفاع الجوي يمر بمراحل منها اختيار نوع المنظومة من مناشئ رصينة ودراسة الجانب الفني لها مع توفير الدعم المالي”، موضحاً أن “ذلك يحتاج الى وقت”.

وذكر أن “العراق يسعى الى أن يكون بمستوى الدول المتقدمة بشأن الدفاع الجوي”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)

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