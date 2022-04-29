المنافذ الحدودية: ضبط مواد مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر

2022/04/29 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الجمعة، بضبط مواد مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “الهيئة تمكنت من خلال مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط سبع حاويات حجم 40 قدماً”، مشيراً الى أن “الحاوية الأولى تحتوي على أربع عجلات والثانية ثلاث رافعات شوكية، والثالثة على مادة المعسل ،أما الحاويات الأخرى فتحتوي على قطع غيار نفطية جميعها مخالفة لشروط الاستيراد”.

وأوضح أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي مع الجهات ذات العلاقة لإحالتها للقضاء وفق السياقات”.

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