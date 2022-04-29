المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء الثامن

2022/04/29 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

الخطوط العامة لأتفاقيات الأمم المتحدة

لهدم الاخلاق والقيم

ج- تشجيع الانحراف ومسخ الفطرة

الانسانية

تعمل الامم المتحدة من خلال اتفاقياتها

ومعاهداتها التي تفرضها على الدول

والشع

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