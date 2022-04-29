كورونا في تراجع بالعراق وتسجيل حالتي وفاة

2022/04/29 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم

الجمعة، تراجعاً في الإصابات بفيروس

كورونا، مقابل ارتفاع طفيف بحالات

الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة

الماضية.

ووفقاً للجدول الرسمي أدناه فإن

"الإصابات الجديدة بلغت 135

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