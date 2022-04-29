2022/04/29 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة صلاح الدين امطارا غزيرة

ستستمر أربعة أيام بحسب الارصاد الجوية

وبحسب شهود عيان فان خبراء في الارصاد

الجوية اكدوا في وقت سابق بأن المحافظة

ستشهد أعنف موجة أمطار وقد تستمر أربعة

أيام.

وشهدت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:امطار غزيرة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:امطار غزيرة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).