دوره كبير بإقناع الصدر والبارزاني.. كواليس زيارة الحلبوسي لإيران: تغييرات بالمشهد السياسي العراقي - عاجل

2022/04/29 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع المحلل السياسي هاشم الكندي، اليوم الجمعة، حدوث تغيير في خارطة التحالفات السياسية بعد زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى إيران.

وقال الكندي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "زيارة الحلبوسي الى إيران هي جزء من البروتكول المتعارف عليه بين البلدين حيث ان كل رؤساء البرلمان في الدورات السابقة وجهت لهم دعوات من ايران بعد انتخابهم".

وأضاف أن "هذه الزيارة لن تقتصر على على كونها زيارة بروتكول للترحيب برئيس برلمان العراق بل ستكون الجوانب السياسية هي الحاضرة".

وتابع الكندي: "من الممكن ان تتغير خارطة التحالفات السياسية بعد زيارة الحلبوسي الى إيران حيث ستكون التغيرات باتجاه تحالفات اوسع كما قد يكون الحلبوسي والبارزاني دور أكبر باقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في لملمة البيت العراقي نحو اتفاق يضم الجميع في الحكومة المقبلة".

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