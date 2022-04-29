العراق يسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/04/29 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 243 شخصا للشفاء”،وفق ما جاء في بيان للوزارة.

وأضاف البيان، أنه “تم تسجيل حالتي وفاة بكورونا بعموم المحافظات”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 13766”.

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