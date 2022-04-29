الولائي: التطبيع من قبل الحكومات الخائنة على الطاولة أو تحتها هو بداية النهاية لتلك الأنظمة

2022/04/29 | 16:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الامين العام لكتائب سيد الشهداء الحاج ابو الاء الولائي، اليوم الجمعة، على ان التطبيع من قبل الحكومات الخائنة على الطاولة أو تحتها هو بداية النهاية لتلك الأنظمة، مشيرا ان أي تقدم نحو التطبيع في العراق وإن كان حاملا شعار السيادة ومتعكزا على التظليل الديمقراطي سيتصدر أولوياتنا بالمواجهة.وقال الولائي في بيان نقتله […]

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