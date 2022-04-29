روسيا.. البنك المركزي يكشف حجم الانكماش الاقتصادي في ظل العقوبات ويتوقع ارتفاعا في معدلات التضخم

2022/04/29 | 16:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ8 إلى 10% في عام 2022 على خلفية العقوبات التي سببها "غزو أوكرانيا"، وفقا لتقديرات جديدة من البنك الروسي المركزي

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