الإعلام الأمني يفند مقطعاً مصوراً لـ “داعش”: يحاولون إيجاد نصر مزيف

2022/04/29 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============= بعد الضربات الموجعة التي جاءت بيد رجال العراق الأبطال في قواتنا الأمنية الباسلة، تحاول عصابات داعش الإرهابية إيجاد نصر مزيف لها من خلال ماكنتها الإعلامية الفاشلة بعد أن قامت ببث مقطع فيديو على وكالة أعماق البائسة تدعي فيه مشاهد حصرية تظهر ما اسمته حاجزا أمنيا لعناصر عصابات داعش الإرهابية نصب بتاريخ […]

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