بمشاركة 6 جهات.. ذي قار تطلق حملة للقضاء على الحمى النزفية

2022/04/29 | 17:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واع – زهراء صباحأعلنت مديرية الزراعة في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، إطلاق حملة كبرى للقضاء على الحمى النزفية في المحافظة.قال مدير زراعة ذي قار صالح هادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية في المحافظة شكلت خلية لمواجهة الحمى النزفية، تضم كل من وزارتي البيئة والصحة والأمن الوطني والشرطة ودائرة البيطرة والزراعة".وأضاف، أن "المديرية خصصت عدداً من عجلاتها تحت تصرف الخلية معدة بكامل كوادرها في عموم المحافظة لمواجهة بؤر الإصابة، إضافة الى وصول كمية من المبيدات اللازمة، ورش بؤر الإصابة حال ظهورها من قبل وزارة الزراعة".وأشار إلى أن "دائرة الصحة خصصت أيضاً ردهات خاصة للمصابين ومتابعة الحالات وتشكيل لجان فرعية في الاقضية والنواحي كافة بمشاركة الكوادر الزراعية لإسناد الكوادرالصحية في المستشفى البيطري في عملية المكافحة ورصد حالات الإصابة، بالإضافة الى جولات تفتيشية على مراكز أو مواقع الذبح العشوائي ومعالجتها".

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