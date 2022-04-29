الإعلام الأمني ترد على مقطع مصور لتنظيم داعش

2022/04/29 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

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ردت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، على مقطع مصور نشره الإعلام التابع لتنظيم داعش.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد الضربات الموجعة التي جاءت بيد رجال العراق الأبطال في قواتنا الأمنية الباسلة، تحاول عصابات داعش الإرهابية إيجاد نصر مزيف لها من خلال ماكنتها الإعلامية الفاشلة بعد أن قامت ببث مقطع فيديو على وكالة أعماق البائسة تدعي فيه مشاهد حصرية تظهر ما اسمته حاجزا أمنيا لعناصر عصابات داعش الإرهابية نصب بتاريخ يوم الخميس ٢٨ نيسان ٢٠٢٢ على الطريق الدولي غربي محافظة الأنبار".

وبينت، ان "هذا الفيديو كان عام ٢٠١٧ وقد اتخذت في وقتها القوات الأمنية الإجراءات المناسبة لهذا الموضوع".

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