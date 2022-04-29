رغم اقتراب الموعد.. لبنانيون لم يحسموا خيار مشاركتهم في الانتخابات

2022/04/29 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب موعد الانتخابات النيابية ومع ذلك لم يحسم عدد من اللبنانيين خيار مشاركتهم في هذه العملية الديمقراطية أو الجهة التي سيقترعون لها، حيث بلغت نسبتهم 40 بالمئة بحسب استطلاع للرأي أجرته "الدولية للمعلومات".

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