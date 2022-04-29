ضيعتم البطاقة التموينية.. فإتركوا لنا السلة الغذائية

2022/04/29 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

أراهن في القضايا محل الخلاف على

النوايا، وحين أجد من ذوي القوة والنفوذ

والتأثير في الدولة من يهاجم ويتوعد،

ويتحالف معه آخرون في قضية ما يتصاعد

الشك لذي، ويتحول ذلك الشك الى ثورة

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