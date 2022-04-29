2022/04/29 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تحبط هجمة إرهابية في إقليم كردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحبط هجمة إرهابية في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحبط هجمة إرهابية في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).