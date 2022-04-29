نحو 10 قتلى في انفجار بمسجد في العاصمة الأفغانية

2022/04/29 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

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وقع انفجار في مسجد سني في العاصمة الأفغانية ،اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل نحو عشرة أشخاص، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية.

وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة باسم الله حبيب لوكالة فرانس برس إن “الانفجار وقع بعد ساعتين من صلاة الجمعة وفيما كان المصلون يؤدون شعائر”، مضيفا أن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح.

المصدر: AFP

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