هل يعلن العراق فرحة العيد بموعد تشكيل الحكومة؟

2022/04/29 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

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بين تفاؤل وتشأؤم يتطلع العراقيون لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي طال انتظارها والتي أزمّت ملَف صناعةِ تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

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