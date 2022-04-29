وزير كهرباء العراق يعلنها من إيران لإنقاذ كهرباء الصيف

2022/04/29 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أن يكون المسؤول مسؤولا حقيقيا ينفذ واجباته تجاه الوطن والشعب، فهذا مثال حقيقي على النهوض بالعراق وتذليل العقبات، مشوار مثمر يدشنه وزير الكهرباء عادل كريم لإنهاء أزمة الكهرباء المتلازمة مع كل صيف من خلال خطة الحلول العاجلة لأزمة ديون الغاز مع الجانب الايراني وتحسين انتاجية الطاقة في البلاد.

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