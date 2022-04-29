بعد تسوية دعوى الاعتداء الجنسي.. هل يعود الأمير أندرو للحياة العامة؟

2022/04/29 | 17:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى تسوية دعوى الاعتداء الجنسي ضد الأمير أندرو، لكنه لا يزال قيد المحاكمة أمام محكمة الرأي العام، وقد توصل جزء كبير من البريطانيين إلى حكمهم بالفعل.

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