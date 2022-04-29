أمانة بغداد يقتنص فوزاً ثميناً من سامراء

2022/04/29 | 17:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حقق فريق أمانة بغداد، اليوم الجمعة، فوزاً ثميناً على نظيره سامراء بنتيجة 2-0 ضمن الجولة 29 من دوري الكرة الممتاز.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بإن "نادي أمانة بغداد حقق فوزا ثمينا على نظيره سامراء بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب الساحر احمد راضي ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز".وبهذا الفوز قفز امانة بغداد الى المركز 14 برصيد 33 نقطة، فيما تصدر سامراء قاع ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة".

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