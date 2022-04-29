مقتل 57 من الباكاكا وضبط 463 قطعة سلاح وتدمير81 مخبأ بالعراق

2022/04/29 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 57 عنصرا من الباكاكا الذراع المسلح لحزب العمال الكردستاني ضمن عملية قفل المخلب في شمال العراق .

كما كشفت عن تدمير 369 عبوة ناسفة يدوية الصنع واقتحام 81 كهفا ومخبأ كما عثرت القوات الخاصة التركية على 94 قطعة سلاح ثقيلة من بينها قاذفات صواريخ وقاذفات قنابل، وقذائف الهاون.

واشارت وزارة الدفاع التركية الى ان عملية قفل المخلب ما زالت مستمرة بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح والوصول إلى الأهداف المحددة.

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