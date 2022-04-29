2022/04/29 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قٌتل عنصر سابق بمشاة البحرية الأميركية، أثناء القتال إلى جانب القوات الأوكرانية في الحرب مع روسيا، حسبما قال بعض أقربائه لوسائل إعلام.

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