انتباه لدوري المحترفين

2022/04/29 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

خطوة بالاتجاه الصائب، وفي توقيت مثالي

تلك التي أقدمَ عليها اتحاد الكرة

بإعلانه التمسّك بإقامة دوري المحترفين

للموسم الكروي 2022- 2023 وفقاً لضوابط

وشروط الاتحاد الآسيوي المعمول بها

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