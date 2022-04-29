الدنبوس وعقدة عبد الكريم قاسم

2022/04/29 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

لا تزال الناس تذكر زهد ونزاهة عبد

الكريم قاسم، ولا يزال كبار السن

يتحدثون عن الرجل الذي لم يكن يحمل في

جيبه أكثر من خمسة دنانير، ربما سيقول

البعض إن عبد الكريم قاسم دكتاتور

عسكري، لا ي

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