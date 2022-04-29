2022/04/29 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن الجنابي - وزير وسفير سابق

إتصل د.



بارق شبر من “شبكة

الإقتصاديين” مشكوراً حول موضوع مقترح

“الحزام الوطني الأخضر” المنشور على

موقع الشبكة منذ عام 2012، طالباً إبداء

الرأي بعد مضي عشرة أعوام ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العواصف الترابية تجتاح العراق..عشرة أعوام على مقترح الحزام الوطني الأخضر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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