الأمور واضحة.. الإطار التنسيقي ضمن الحكومة المقبلة أم استمرار الانسداد السياسي وتدهور اقتصاد البلد؟

2022/04/29 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح، احمد الموسوي، اليوم الجمعة، ان الازمة السياسية ادت الى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال الموسوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "يتوجب على الكتل السياسية ان تسارع في حل خلافاتها والاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بسبب انعكاس الازمة السياسية سلبًا على الواقع الاقتصادي في البلاد".

وأضاف، انه "من المتوقع ان تكون هنالك انفراجة للازمة السياسية بعد عيد الفطر".

وتابع الموسوي، ان "هنالك قناعة لدى جميع الاطراف السياسية بعدم إمكانية الذهاب الى تشكيل الحكومة المقبلة دون وجود الإطار التنسيقي لذلك فان جميع الامور اصبحت واضحة".

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