أسعار الطاقة تدفع التضخم في ألمانيا لمستويات لم يشهدها منذ أربعة عقود

2022/04/29 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ التضخم الألماني في أبريل نيسان أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود، مدفوعا بأسعار الغاز الطبيعي ومنتجات الزيوت المعدنية التي ترتفع بشكل كبير منذ هجوم روسيا على أوكرانيا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.8 بالمئة على أساس سنوي، بزيادة عن 7.6 بالمئة في مارس آذار.

تأتي قراءة التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، قبل يوم من صدور بيانات كامل المنطقة التي تضم 19 دولة.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد سجل مستوى غير مسبوق في مارس آذار.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين قد أشار إلى قراءة ألمانية على أساس سنوي عند 7.6 بالمئة في أبريل نيسان.

وتفيد بيانات مكتب الإحصاءات بأن آخر مرة سُجلت فيها معدلات تضخم بمثل هذا الارتفاع في ألمانيا كانت في خريف 1981 بسبب حرب الخليج الأولى.ش

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