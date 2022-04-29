ذي قار تطلق حملة للقضاء على الحمى النزفية

2022/04/29 | 17:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت مديرية الزراعة في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، إطلاق حملة كبرى للقضاء على الحمى النزفية في المحافظة.قال مدير زراعة ذي قار صالح هادي، لوكالة الأنباء العراقية، إن “المديرية في المحافظة شكلت خلية لمواجهة الحمى النزفية، تضم كل من وزارتي البيئة والصحة والأمن الوطني والشرطة ودائرة البيطرة والزراعة”.وأضاف، أن “المديرية خصصت […]

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