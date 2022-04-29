2022/04/29 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزّى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الجمعة، بوفاة وزير الثقافة السابق عبدالأمير الحمداني، مشيرا إلى أن “الفقيد يمتلك سجلا حافلا بالإبداع والتميز”.

ظهرت المقالة المالكي معزياً بوفاة الحمداني: كان سجله حافلاً بالإبداع والتميز أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي معزياً بوفاة الحمداني: كان سجله حافلاً بالإبداع والتميز) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي معزياً بوفاة الحمداني: كان سجله حافلاً بالإبداع والتميز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).