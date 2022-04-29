2022/04/29 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني هل ستستعمل روسيا السلاح النووي للتغطية على الهزيمة في اكرانياLa guerre en Ukraine العديد من المسؤولين الرئيسيين الروس ، ومن بينهم وزير الخارجية ، و مدير التلفزيون الروسي ، اجمعوا على ان روسيا قد لا تتراجع من استعمال السلاح النووي المحدود ، لحسم حرب اكرانيا التي يتضح ان الجيش الروسي ( العظيم ) قد خسرها ، فتحول النصر السريع الاكراني ، الى مستنقع عرّى بالكامل على حقيقة قوة الجيش الروسي ، وف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستستعمل روسيا السلاح النووي للتغطية على الهزيمة في اكرانيا ؟ - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستستعمل روسيا السلاح النووي للتغطية على الهزيمة في اكرانيا ؟ - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).