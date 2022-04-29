نظام عالمي جديد ....!!! هل لمصلحة الشعوب .....؟؟؟؟ - زياد عبد الفتاح الاسدي

2022/04/29 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي تضج وسائل الاعلام العربي والاقليمي والعالمي مُؤخراً وتحديداً مُنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا بتحليلات اعلامية ونظريات سياسية عن ولادة نظام عالمي جديد في مواجهة نظام الاحادية القطبية الذي تتربع على عرشه الامبراطورية الرأسمالية الغربية بقيادة الثلاثي الامبريالي (الامريكي والبريطاني والفرنسي) ...



ورغم ان نظام التعددية القطبية قد بدأ منذ ما يزيد من عقد ونصف من الزمن وحتى قبل الحرب التي اندلعت بين ......





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