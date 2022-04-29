مسؤول عراقي يطمئن بشأم محصول القمح: مؤمّن لهذا العام

2022/04/29 | 18:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتوقع أن يصل إنتاج القمح لهذا العام .

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