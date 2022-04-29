لم يتبق سوى إعادة الانتخابات.. كيف رد الاتحاد الكردستاني على بيان التيار الصدري لعدم التوصل لتفاهمات بسياسة العراق؟ - عاجل

2022/04/29 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علقت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير، اليوم الجمعة، على بيان التيار الصدري بشأن عدم التوصل الى اتفاق مع الاطار.

وقالت دلير في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "اذا بقي التحالف الثلاثي على هذه الحالة ويرفض الحوارات فلن يستطيع تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية حتى بعد العيد".واضافت، ان "بيان التيار الصدري بشأن عدم التوصل إلى اتفاق مع الاطار يشير إلى أن التيار لايزال رافضاً للحوارات مع الكتل السياسية وتحديدا الإطار التنسيقي".

وتابعت دلير، انه "في ظل الوضع الراهن وإصرار التحالف الثلاثي على رفض الحوارات لم يتبقى سوى خيار إعادة اجراء الانتخابات من جديد ولا يوجد حل آخر".

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