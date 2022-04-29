2022/04/29 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الجمعة، خبراً بثه داعش الإرهابي يخص نصب سيطرة بالأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه “بعد الضربات الموجعة التي جاءت بيد رجال العراق الأبطال في قواتنا الأمنية الباسلة، تحاول عصابات داعش الإرهابية إيجاد نصر مزيف لها من خلال ماكنتها الإعلامية الفاشلة بعد أن قامت ببث مقطع فيديو على وكالة أعماق البائسة تدعي فيه مشاهد حصرية تظهر ما أسمته حاجزا أمنيا لعناصر عصابات داعش الإرهابية نصب بتاريخ يوم الخميس 28 نيسان 2022 على الطريق الدولي غربي محافظة الأنبار”.

وأضافت، أن “هذا الفيديو كان عام 2017 وقد اتخذت في وقتها القوات الأمنية الإجراءات المناسبة لهذا الموضوع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تنفي خبراً بثه داعش يخص نصب سيطرة بالأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تنفي خبراً بثه داعش يخص نصب سيطرة بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).