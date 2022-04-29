2022/04/29 | 18:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس القوى الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، الحكومة الافغانية الى توفير الحماية للمواطنين الافغان.وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: “لم يشأ الإرهاب الظلامي أن ينتهي شهر رمضان الفضيل من دون ارتكاب مجزرة وحشية جديدة ضد أتباع أهل البيت ، عليهم السلام، في أفغانستان تضاف إلى سجله الحاقد على الإسلام […]

ظهرت المقالة بعد التفجيرات الاخيرة..



الحكيم يدعو الحكومة الافغانية الى توفير الحماية للمواطنين أولاً على ايرث نيوز.

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