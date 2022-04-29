مقر بارزاني يوضح حقيقة رفض “الصدر” الرد على اتصالات رئيس الحزب الديمقراطي

2022/04/29 | 18:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضیح من مقر البارزاني تداولت بعض وسائل الاعلام العراقية والكوردستانية خبر غیر صحیح یزعم بأن السید مقتدى الصدر لا يستجيب لمكالمات الرئيس بارزاني.ولتوضيح الحقيقة للراي العام في العراق وكوردستان نؤكد بأن هذا الموضوع لیس له اساس من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن حقيقة الاحترام الكبير والثقة العميقة والعلاقة المتینة بين الرئيس بارزاني والسید […]

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