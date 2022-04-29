2022/04/29 | 18:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، إعادة 129 نازحاً من مخيمات نينوى إلى مناطقهم الأصلية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي يواصل متابعة إعادة الأسر النازحة الى مناطق سكناهم الأصلية".

وأضاف، أن "الغانمي أشرف على عودة (129) نازحاً من مخيمات محافظة نينوى إلى مناطق سكناهم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، بواقع 33 أسرة وبالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية وفروع الهجرة هناك".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تعد استمرارا بالخطة المرسومة لإعادة النازحين طوعاً وإنهاء معاناتهم".

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