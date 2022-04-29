2022/04/29 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة قصيرة على موقع “تروث سوشال” في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، للمرة الأولى منذ إطلاق التطبيق الذي أسسه قبل شهرين، وكتب عبارة “لقد عدت!” كسر ترامب الصمت بعدما أبرم الملياردير إيلون ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، وهو التطبيق الذي حظر حساب ترامب […]

ظهرت المقالة ترامب ينشر رسالة على منصته الخاصة..



“لقد عدت” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب ينشر رسالة على منصته الخاصة.. “لقد عدت”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب ينشر رسالة على منصته الخاصة.. “لقد عدت”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).