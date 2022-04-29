قذيفة غير منفجرة بحوزة عائلة أمريكية تثير الرعب في مطار بن غوريون

2022/04/29 | 18:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت عائلة أمريكية بلبلة في مطار بن غوريون الإسرائيلي بتل أبيب، الخميس، بعدما حاولوا إمرار قذيفة غير منفجرة عبر أمن المطار.

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