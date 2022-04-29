الولايات المتحدة تحضّ مواطنيها على عدم القتال في أوكرانيا

2022/04/29 | 19:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حضّ البنتاغون، الجمعة، الأميركيين على عدم التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب، وذلك بعد أن لقي شاب أميركي حتفه أثناء قتاله ضد القوات الروسية بحسب أفراد من عائلته.وقالت والدة القتيل ريبيكا كابريرا لشبكة “سي إن إن” الأميركية إن ويلي جوزف كانسل الذي أعلن مقتله الاثنين عن عمر ناهز 22 عاما، وصل إلى […]

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