ناسا تلتقط صورة لحطام على المريخ

2022/04/29 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت طائرة مروحية تابعة لوكالة ناسا صورة فريدة لحطام معدات ساعدت في هبوط آخر مسبار أرسلته الوكالة لكوكب المريخ قبل نحو عام.

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