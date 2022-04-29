2022/04/29 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مقر مسعود بارزاني، اليوم الجمعة (29 نيسان 2022)، توضيحاً نفى فيه صحة خبر بشأن عدم استجابة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لمكالمات بارزاني، مؤكداً أن "هذا الموضوع لیس له أساس من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن حقيقة الاحترام الكبير والثقة العميقة والعلاقة المتینة بين الرئيس بارزاني والسید مقتدى الصدر".

وجاء في التوضيح أن "هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الشائعات يهدفون إلى التغطية على إخفاقاتهم وفشلهم في العملية السياسية".

وفيما يلي نص التوضيح:

تداولت بعض وسائل الإعلام العراقية والكوردستانية خبراً غیر صحیح یزعم بأن السید مقتدى الصدر لا يستجيب لمكالمات الرئيس بارزاني.

ولتوضيح الحقيقة للرأي العام في العراق وكوردستان نؤكد بأن هذا الموضوع لیس له أساس من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن حقيقة الاحترام الكبير والثقة العميقة والعلاقة المتینة بين الرئيس بارزاني والسید مقتدى الصدر.



وهؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الشائعات يهدفون إلى التغطية على إخفاقاتهم وفشلهم في العملية السياسية.

ويبدو ان البعض استغل قلة التواصل السياسي تقديراً لشهر رمضان المبارك وفبرك هذه الاخبار المختلقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة عدم استجابة الصدر لمكالمات مسعود بارزاني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة عدم استجابة الصدر لمكالمات مسعود بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).