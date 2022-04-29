2022/04/29 | 19:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر مصدر مطلع لرويترز، اليوم الجمعة، أن وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي عزلت رئيسها فابريس ليجري بعد اتهامات للوكالة بإساءة معاملة المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.وامتنع بيور شفيتاليسكي المتحدث باسم الوكالة عن التعقيب في وقت سابق اليوم على عرض ليجري تقديم استقالته، كما لم يرد على سؤال عما إذا كان قد […]

ظهرت المقالة عزل رئيس وكالة الحدود الأوروبية بعد اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزل رئيس وكالة الحدود الأوروبية بعد اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزل رئيس وكالة الحدود الأوروبية بعد اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).