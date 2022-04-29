في ذكرى اول مايو عيد العمال - تاج السر عثمان

2022/04/29 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 تمر ذكرى أول مايو هذا العام والبلاد في تدهور اقتصادي ومعيشي وامني الذي تفاقم بعد انقلاب 25 أكتوبر حتى أصبحت الحياة لا تطاق..



وفي ظروف بناضل فيها العمال من أجل انتزاع قانون ديمقراطي للنقابات، وعقد الجمعيات العمومية لانتزاع النقابات..



وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت والزيادات المضطردة في الأسعار والضرائب ، وتدهور خدمات المياه والكهرباء والتعليم والصحة والدواء ، وتدهور صحة البيئ ......





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