ما بعد الدولة القومية - محمود الصباغ

2022/04/29 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ يمكن النظر إلى ما يعرف اليوم بالانتقال من الحقبة "الفستفالية" إلى الحقبة "ما بعد الفستفالية"، بأنه أحد أكثر المزاعم انتشاراً عندما يكون الحديث يدور حول السياسة الدولية.



ويستخدم العديد من الكتّاب، عبر مجموعة واسعة من وسائل الإعلام والمصادر الأكاديمية، هذا التأطير المزعوم لطرح بعضاً من الأسئلة الهامة للدفع بهذه الأفكار نحو الأمام، من قبيل: ما هي مسؤوليات حقوق الإنسان التي يمكن أن تلقى على عاتق ......





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