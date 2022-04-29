السعودية.. 5 أشخاص يشتمون سيدة ومرافقيها في ساحة المسجد النبوي والشرطة تعلق

2022/04/29 | 19:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة المدينة المنورة، الجمعة، القبض على 5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها في المسجد النبوي

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