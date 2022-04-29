السجن عامين لناشطة مغربية بسبب منشورات على فيسبوك

2022/04/29 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مغربية، الجمعة، بالسجن عامين، في حق الناشطة سعيدة العلمي، لإدانتها بتهم منها "إهانة موظفين عموميين" بسبب تدوينات لها على فيسبوك، وفق ما أفاد دفاعها.

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