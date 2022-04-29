تحذيرات من تصاعد نشاط داعش غربي الانبار

2022/04/29 | 19:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الجمعة، عن تصاعد نشاطات عصابات ارهابي داعش في المناطق الغربية خلال الفترة الحالية محذرا من وقوع هجمات محتملة .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الفترة الحالية شهدت نشاط غير متوقع لعناصر عصابات داعش الاجرامي استهدفت مواقع امنية في مناطق مختلفة […]

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