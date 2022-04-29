مكافحة المتفجرات تعالج كدسا كبيرا من المخلفات الحربية في كركوك

2022/04/29 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة كركوك بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني يعالجون كدس كبير من المخلفات الحربية.بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات في محافظة كركوك حول وجود اجسام غريبة في منطقة ناحية تازة وبعد وعلى الفورتم تشكيل فريق عمل والتوجع الى محل الحادث وبعد الوصول تبين وجود مخلفات حربيه عباره عن قنابر هاون عيار […]

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