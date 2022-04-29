مكافحة المتفجرات تعالج كدس كبير من المخلفات الحربية في كركوك

2022/04/29 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، عن معالجة كدس كبير من المخلفات الحربية بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك.

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